Diduga akibat penyakit jantung, seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam toilet Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek. Sebelum meninggal dunia, korban diduga sempat terpeleset didalam toilet.

Polisi menyebut, korban merupakan pemudik yang sedang dalam perjalanan menuju Cilacap, Jawa Tengah bersama keluarganya. Jasad korban kini telah dievakuasi dan dibawa ke RS Rosela Karawang

