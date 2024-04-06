Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama), Kawarang, Jawa Barat, masih lengang dalam puncak arus mudik 2024 diprediksi terjadi pada Sabtu (6/4/2024). Hingga pukul 18.23 WIB, arus lalu lintas di GT Cikatama belum menunjukan adanya kepadatan.

Intensitas kendaraan cukup rendah dan kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan bus antar kota. Pemandangan ini jauh berbeda dari Jum'at (5/4/2024) kemarin dimana sempat terjadi kepadatan yang berujung pada pemberlakuan sistem one way.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

