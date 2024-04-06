...

Kebakaran Landa Pemukiman Padat Penduduk di Gambir, Jakarta Pusat

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 21:35 WIB
Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Batu Ceper, Gambir Jakarta Pusat pada Sabtu (6/4/2024) malam. Diketahui, api muncul dari salah satu rumah saat sebagian warga sedang melakukan ibadah salat tarawih.
 
Sejumlah warga yang paniik nyaris terlibat keributan dengan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Warga mendesak petugas bergerak cepat melakukan pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluas.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

