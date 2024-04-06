Pengelola Tol Cipali resmi berlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari KM 72 hingga KM 414 ruas tol Semarang - Batang, Jumat (5/4/)malam. Penerapan rekayasa lalin ini karena adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta.

Penerapan One Way masih mengikuti skenario awal yang akan diterapkan hingga hari Minggu 7 April 2024 pukul 24.00. Kemudian dilanjutkan kembali pada hari Senin dan Selasa pada tanggal 8 dan 9 April, masing masing pukul 08.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB

