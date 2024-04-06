...

Skema One Way Tol Cipali KM 72 Hingga Semarang Resmi Diberlakukan, Catat Jadwalnya

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 00:06 WIB
Pengelola Tol Cipali resmi berlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari KM 72 hingga KM 414 ruas tol Semarang - Batang, Jumat (5/4/)malam. Penerapan rekayasa lalin ini karena adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta.
 
Penerapan One Way masih mengikuti skenario awal yang akan diterapkan hingga hari Minggu 7 April 2024 pukul 24.00. Kemudian dilanjutkan kembali pada hari Senin dan Selasa pada tanggal 8 dan 9 April, masing masing pukul 08.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB
 
Reporter:Iqbal Dwi Purnama

