Menurut Ustaz Fauzan Amin, M.Hum, kita sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya kita sangat percaya bahwa hanya Allah SWT tempat satu-satunya untuk kita berkeluh kesah, tempat kita meminta, tempat kita memohon segala pertolongan, dan ketika segala sesuatu kita sandarkan pada Allah SWT tidak kepada yang lain, disitulah bukti cinta sejati kita pada Allah SWT.

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW bahwa ada 3 bukti cinta sejati seorang hamba, yang pertama, Ia memilih bercerita kepada kekasihnya daripada bercerita kepada orang lain, kedua, Ia memilih bergaul dengan kekasihnya dari pada menggauli orang lain dan yang ketiga, Ia memilih kesenangan kekasihnya daripada memilih kesenangan orang lain.

Ini artinya, orang yang cinta kepada Allah SWT akan banyak bercerita dengan Allah SWT, misalnya dengan banyak membaca Al Qur’an, suka pergi ke pengajian, rajin ibadah dan lebih mengutamakan perintah Allah SWT dari pada perintah yang lainnya, Itulah bukti cinta sejati.

