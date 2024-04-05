...

TAUSIYAH Ramadhan Fauzan Amin, M.Hum: Bukti Cinta Sejati

Vincentius Camar, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 17:49 WIB
A A A
Menurut  Ustaz Fauzan Amin, M.Hum, kita sebagai hamba Allah yang beriman,  tentunya kita sangat percaya bahwa hanya Allah SWT tempat satu-satunya untuk kita berkeluh kesah, tempat kita meminta, tempat kita memohon segala pertolongan, dan ketika segala sesuatu kita sandarkan pada Allah SWT tidak kepada yang lain, disitulah bukti cinta sejati kita pada Allah SWT.  
 
Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW bahwa ada 3 bukti cinta sejati seorang hamba, yang  pertama, Ia memilih bercerita kepada kekasihnya daripada bercerita kepada orang lain, kedua, Ia memilih bergaul dengan kekasihnya dari pada menggauli orang lain dan yang ketiga, Ia memilih kesenangan kekasihnya daripada memilih kesenangan orang lain. 
 
Ini artinya, orang yang cinta kepada Allah SWT akan banyak bercerita dengan Allah SWT, misalnya dengan banyak membaca Al Qur’an, suka pergi ke pengajian, rajin ibadah dan lebih mengutamakan perintah Allah SWT dari pada perintah yang lainnya, Itulah bukti cinta sejati.
 
Produser: Vincentius Camar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini