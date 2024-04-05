Arus mudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten terpantau ramai lancar di H-5 Lebaran. Ratusan sepeda motor nampak memadati area tunggu yang mengular.

Kepadatan tersebut dapat diurai dengan proses pengangkutan motor ke kapal yang dilakukan secara berkala. Merujuk data pembelian tiket, diprediksi akan ada peningkatan sebanyak 70 persen atau 5000 kendaraan di Pelabuhan Ciwandan.

Reporter: Riyan Rizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

