Ratusan Pemudik Sepeda Motor Padati Pelabuhan Ciwandan, Banten

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 22:01 WIB
Arus mudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten terpantau ramai lancar di H-5 Lebaran. Ratusan sepeda motor nampak memadati area tunggu yang mengular.
 
Kepadatan tersebut dapat diurai dengan proses pengangkutan motor ke kapal yang dilakukan secara berkala. Merujuk data pembelian tiket, diprediksi akan ada peningkatan sebanyak 70 persen atau 5000 kendaraan di Pelabuhan Ciwandan.
 
Reporter: Riyan Rizki
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

