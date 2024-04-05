...

Bus Terbakar di Exit Tol Adiwerna Tegal, Diduga Konsleting Listrik

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 17:32 WIB
Bus PO Agra Mas bernopol B 7214 KGA ludes terbakar di Exit Tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jumat (5/04/24). 
 
Kejadian bermula bus mengalami kerusakan mesin di KM 284 jalur B tol Pejagan Pemalang.Lalu, bus tersebut diderek menuju exit tol Adiwena Tegal dan tiba-tiba keluar asap hingga akhirnya bus terbakar.
 
Diduga kebakaran disebabkan konsleting arus listrik dari dalam dashboard bus yang tengah parkir di bahu jalan. Tiga unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian untuk dilakukan proses pemadaman.
 
Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, bagian dalam bus ludes dilalap api.
 
Kasus bus terbakar ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tegal. Akibat kejadian tersebut PO bus ditaksir mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Yunibar SP

(mhd)

