Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan kepada empat menteri yang hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres, soal banyaknya perjalanan dinas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Tengah.

Hal itu ditanyakan kerena dua pemohon yakni kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memasukannya dalam dalil permohonan.

Saldi menambahkan, berkaitan dengan kunjungan kerja Jokowi yang banyak dilakukan di Jawa Tengah itu, dirinya mempertanyakan soal dana yang dibawa itu dari mana saja.

Reporter : Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

