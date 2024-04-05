...

Pantauan Arus Mudik, 10 Ribu Kendaraan Melintas Tol Cipali hingga Siang Ini

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 11:30 WIB
A A A
Ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mulai dipadati kendaraan. Petugas mencatat sekitar 10.000 mobil melintas Tol Cipali sejak pagi hingga siang.
 
Namun, kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada sore atau malam nanti. 
 
Puncak arus mudik Lebaran 2024 di Tol Cipali sendiri diperkirakan akan terjadi pada Sabtu (6/4/2024) esok hari. Polisi sendiri menyiapkan skenario untuk mengantisipasi kemacetan.
 
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

