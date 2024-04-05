H-5 Lebaran, Jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mulai dipadati pemudik, Jumat (5/4/2024). Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar, dan sesekali padat merayap. Terpantau, lajur tol didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus.

Kemenhub sendiri memprediksi akan ada pergerakan 193,6 juta orang pada arus mudik kali ini. Perkiraan jumlah itu meningkat 60% dari tahun sebelumnya.

Reporter : Cikal Bintang

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

