...

Arus Mudik di Tol Simpang Susun MBZ dan Tol Japek Arah Timur Terpantau Ramai Lancar

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 09:31 WIB
Beginilah pantauan arus mudik Tol Simpang Susun MBZ dan Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada Jumat (5/5/2024) pagi ini.
 
Kendaraan yang mendominasi naik ke atas layang MBZ, yakni kendaraan minibus sedangkan bus dan truk terpantau melewati jalur bawah. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Tol JORR mengarah ke Tol Layang MBZ sedikit terjadi kepadatan atau antrean kendaraan.
 
Sedangkan arus lalu lintas dari arah Tol JORR atau lingkar luar Pulogebang terlihat ramai lancar cenderung lengang. Petugas sendiri siapkan sistem buka tutup Tol Layang MBZ pada arus mudik kali ini.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

