Suara merdu azan menggema di stadion kebanggaan warga Inggris, Wembley. Suara azan tersebut merupakan bagian dari acara bukan puasa bersama bertajuk Open Iftar 2024

Agenda tersebut digagas sebuah organisasi nirlaba, Ramadan Tent Project. Ini merupakan kali kedua azan berkumandang di markas Timnas Inggris berlaga. Sebelumnya, suara azan pertama kali berkumandang di stadion Wembley pada 2019

Acara ini rutin diselenggarakan pada bulan ramadhan tiap tahunnya untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam di London

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News