Gelar Open Iftar 2024, Lantunan Merdu Suara Azan Menggema di Stadion Wembley

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 17:04 WIB
Suara merdu azan menggema di stadion kebanggaan warga Inggris, Wembley. Suara azan tersebut merupakan bagian dari acara bukan puasa bersama bertajuk Open Iftar 2024
 
Agenda tersebut digagas sebuah organisasi nirlaba, Ramadan Tent Project. Ini merupakan kali kedua azan berkumandang di markas Timnas Inggris berlaga. Sebelumnya, suara azan pertama kali berkumandang di stadion Wembley pada 2019
 
Acara ini rutin diselenggarakan pada bulan ramadhan tiap tahunnya untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam di London
 
Produser : Febry Rachadi

(rns)

