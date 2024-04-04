Polisi gagalkan penyelundupan 1,3 ton bbm subsidi jenis solar yang disembunyikan dalam truk yang telah dimodifikasi. Truk memiliki 4 tangki besar untuk mengisi bbm subsidi dengan jumlah melibihi kapasitas kendaraan.

Untuk mengelabuhi petugas, para pelaku memuat ikan gabus sebagai kedok penyelundupan bbm. Truk disergap saat tengah mengisi bbm di salah satu SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kontributor: Wahyu Ruslan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News