Beginilah situasi terkini di Tol Bocimi KM 64 yang terdampak longsor, Rabu (3/4). Longsor besar membuat tiga unit kendaraan terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter.
Satu unit minibus yang terperosok hingga kini belum dievakuasi pihak PT.Trans Jabar Tol. Hingga Kamis (4/4) siang, pergerakan tanah yang terjadi masih terus berlangsung.
Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Sukabumi dialihkan ke Tol Cigombong.
Kontributor: Budi Setiawan
Produser: Akira AW
(fru)
