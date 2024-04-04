Beginilah situasi terkini di Tol Bocimi KM 64 yang terdampak longsor, Rabu (3/4). Longsor besar membuat tiga unit kendaraan terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter.

Satu unit minibus yang terperosok hingga kini belum dievakuasi pihak PT.Trans Jabar Tol. Hingga Kamis (4/4) siang, pergerakan tanah yang terjadi masih terus berlangsung.

Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Sukabumi dialihkan ke Tol Cigombong.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News