Masjid Tiban di Grobogan, Jawa Tengah, menyimpan sejarah dan misteri yang belum terpecahkan. Masjid Tiban muncul di zaman Kerajaan Demak. Konon, masjid ini dibangun oleh Sunan Kalijaga bersama para santrinya saat mencari kayu jati di tengah hutan.

Konon, ketika ditinggalkan Sunan Kalijaga, masjid berpindah tempat secara gaib dua kali. Saat ini masjid sudah mengalami tiga kali renovasi.

Kontributor: Rustaman Nusantara

