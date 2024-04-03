...

Tok! Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan Divonis 6 Tahun Penjara

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 13:10 WIB
A A A
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan.
 
Hasbi Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). 
 
Selain itu, Hasbi Hasan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3.880.000.000 yang dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

