Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2024. Lokasi di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4) pagi.

Apel digelar untuk pengecekan kesiapan personel dalam mengamankan arus mudik-balik Lebaran 2024. Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat ini dilaksanakan serentak di wilayah Indonesia.

Sebanyak 155 ribu personel gabungan TNI, Polri dan stakeholder dikerahkan dalam operasi tersebut.

