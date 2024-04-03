Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2024. Lokasi di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4) pagi.
Apel digelar untuk pengecekan kesiapan personel dalam mengamankan arus mudik-balik Lebaran 2024. Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat ini dilaksanakan serentak di wilayah Indonesia.
Sebanyak 155 ribu personel gabungan TNI, Polri dan stakeholder dikerahkan dalam operasi tersebut.
Produser: Akira AW
(fru)
