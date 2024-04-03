...

Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024, Kapolri Cek Kesiapan Arus Mudik & Balik Lebaran

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 12:40 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2024. Lokasi di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4) pagi. 
 
Apel digelar untuk pengecekan kesiapan personel dalam mengamankan arus mudik-balik Lebaran 2024. Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat ini dilaksanakan serentak di wilayah Indonesia. 
 
Sebanyak 155 ribu personel gabungan TNI, Polri dan stakeholder dikerahkan dalam operasi tersebut.
 
