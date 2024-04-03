Presiden Jokowi resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza dan Sudan. Lokasi pelepasan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4).

Adapun bantuan yang dikirim berupa obat-obatan hingga kebutuhan kesehatan lainnya. Nilai bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan Sudan ini kurang lebih mencapai Rp30 miliar.

Jokowi menyebut Indonesia selalu berkomitmen menjaga perdamaian dunia serta terlibat aktif dalam visi misi kemanusiaan, baik akibat perang maupun karena bencana.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Akira AW

