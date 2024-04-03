...

Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza dan Sudan, Nilainya Capai Rp30 Miliar

Raka Novianto, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 10:09 WIB
Presiden Jokowi resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza dan Sudan. Lokasi pelepasan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4).
 
Adapun bantuan yang dikirim berupa obat-obatan hingga kebutuhan kesehatan lainnya. Nilai bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan Sudan ini kurang lebih mencapai Rp30 miliar. 
 
Jokowi menyebut Indonesia selalu berkomitmen menjaga perdamaian dunia serta terlibat aktif dalam visi misi kemanusiaan, baik akibat perang maupun karena bencana.
 
Reporter: Raka Novianto 
Produser: Akira AW

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

