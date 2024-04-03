...

OKEZONE UPDATES: Pohon Tumbang Tutup Jalan hingga Skor Kacamata di Laga Arsenal vs Man City

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka oleh informasi angin kencang membuat pohon beringin tumbang hingga menutup jalan di Kebon Jeruk, Jakarta. Berikutnya, ribuan pemudik asal Batam tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumut.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Manchester City hanya mampu bermain imbang 0-0 saat menjamu Arsenal pada laga lanjutan Liga Inggris musim ini. 
 
Host: Nata Arman

