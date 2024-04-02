...

Air Tiris, Masjid Tertua di Kampar yang Dibangun Tanpa Paku

Indra Yosserizal, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 09:00 WIB
A A A
Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jami' Air Tiris di Kampar merupakan masjid tertua di Provinsi Riau. Seluruh konstruksi bangunan masjid ini terbuat dari kayu dan dibangun tanpa memakai paku. 
 
Sedangkan tangga, dinding, dan tiang masjid diukir dengan ukiran khas China dan Melayu. Di salah satu bak air tempat berwudhu terdapat batu alam yang mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut dapat berpindah-pindah tempat.
 
Di zaman penjajahan, masjid ini pernah dicoba dibakar Belanda namun bangunan masjid tidak hangus terbakar. Sementara di tahun 1970 masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang bertahan setelah ratusan rumah hanyut akibat dilanda banjir besar. 
 
Kontributor: Indra Yosserizal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini