Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jami' Air Tiris di Kampar merupakan masjid tertua di Provinsi Riau. Seluruh konstruksi bangunan masjid ini terbuat dari kayu dan dibangun tanpa memakai paku.

Sedangkan tangga, dinding, dan tiang masjid diukir dengan ukiran khas China dan Melayu. Di salah satu bak air tempat berwudhu terdapat batu alam yang mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut dapat berpindah-pindah tempat.

Di zaman penjajahan, masjid ini pernah dicoba dibakar Belanda namun bangunan masjid tidak hangus terbakar. Sementara di tahun 1970 masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang bertahan setelah ratusan rumah hanyut akibat dilanda banjir besar.

Kontributor: Indra Yosserizal

