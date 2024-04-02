Antrean warga untuk melakukan penukaran uang baru mulai bermunculan di Depok, Jawa Barat. Mereka mengaku rela antre sejak dini hari untuk menukarkan uang yang akan diberikan ke sanak saudara saat Lebaran nanti.

Warga datang ke bank setelah melaksanakan sahur agar mendapatkan giliran untuk menukarkan uang baru

Diketahui, pihak bank hanya menyediakan kuota 100 orang per hari dan membatasi jumlah penukaran uang maksimal Rp2,9 juta.

Kontributor: Iyungrizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

