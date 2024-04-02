Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap kepemimpinannya dengan Presiden Jokowi hingga 20 Oktober 2024 mendatang, berakhir husnul khotimah atau berakhir dengan baik. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di sela buka puasa bersama dengan para awak media di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Sementara itu, Wapres mengatakan bahwa Ramadhan kali ini terakhir kalinya dia menjabat. Meski begitu, dia berharap agar komunikasi dengan para awak media tetap berlanjut. Wapres mengatakan dia akan kembali ke habitatnya sebagai ulama. Apalagi, hingga saat ini Wapres juga masih aktif menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bahkan, kata Wapres, sebelum menjabat dia aktif di berbagai kegiatan terutama masalah kenegaraan, keumatan, dan kebangsaan baik sebagai Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU) juga Ketua Umum MUI. Lebih lanjut, Wapres mengatakan saat di Majelis Ulama itu ada dua kegiatan yang terus lakukan yaitu sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah.

