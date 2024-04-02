...

OKEZONE UPDATES: Bule Berulah Lagi di Bali hingga Rinov/Phita Juara Spain Masters 2024

Samuel Purba, Jurnalis · Selasa 02 April 2024 07:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video viral aksi bule mengenakan pakaian tidak pantas di Pura Agung Besakih, Karangasem, Bali. Video berikutnya, warga terdampak ledakan gudang amunisi di Gunung Putri, Bogor, menuntut ganti rugi.
 
Okezone Updates ditutup dengan kabar dari dunia olahraga, di mana Rinov/Pitha menjadi juara Spain Masters 2024 usai mengalahkan pasangan China Cheng Xing/Zhang Chi di Madrid, Spanyol. Rinov/Phita menang setelah bermain tiga gim 17-21, 21-12, 21-13.
 
Host: Samuel Purba

