Penyanyi Andien Aisyah tampil di hari terakhir perhelatan Indonesia Fashion Week 2024. Acara digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (31/3).

Andien melantunkan salah satu lagu kolaborasinya dengan Dipha Barus, yakni 'Rindu Ini'. Andien sendiri tampil tak kalah modis dari para model yang melenggang di runway.

Ia mengenakan atasan kebaya encim yang dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam. Atasannya tersebut dipenuhi dengan motif khas budaya Betawi, salah satunya motif ondel-ondel.

Menariknya, di sela-sela penampilan kedua anak Andien ikut tampil naik di atas panggung. Penampilan ketiganya lantas sukses menghibur penonton IFW 2024 yang hadir di hari terakhir itu.

Reporter: Wiwie Heryani

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News