Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024

Wiwie Heryani, Jurnalis · Senin 01 April 2024 13:40 WIB
Penyanyi Andien Aisyah tampil di hari terakhir perhelatan Indonesia Fashion Week 2024. Acara digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (31/3).
 
Andien melantunkan salah satu lagu kolaborasinya dengan Dipha Barus, yakni 'Rindu Ini'. Andien sendiri tampil tak kalah modis dari para model yang melenggang di runway. 
 
Ia mengenakan atasan kebaya encim yang dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam. Atasannya tersebut dipenuhi dengan motif khas budaya Betawi, salah satunya motif ondel-ondel.
 
Menariknya, di sela-sela penampilan kedua anak Andien ikut tampil naik di atas panggung. Penampilan ketiganya lantas sukses menghibur penonton IFW 2024 yang hadir di hari terakhir itu.
 
Reporter: Wiwie Heryani
Produser: Akira AW

