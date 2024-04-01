...

Datangkan 35.000 Pengunjung, Indonesia Fashion Week 2024 Sukses Digelar

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Senin 01 April 2024 13:10 WIB
Indonesia Fashion Week atau IFW 2024 resmi ditutup, Minggu (31/3) malam. Acara digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat. Tema yang diusung dalam IFW 2024 adalah "Langgam Jakarta Teranyam".
 
Pekan mode ini memberi dampak luar biasa untuk ekosistem fashion Indonesia. Lewat IFW 2024 semakin banyak anak muda yang bangga mengenakan kain tradisional.
 
IFW 2024 diselenggarakan mulai dari 27 hingga 31 Maret 2024. Dalam 5 hari penyelenggaraan, ribuan orang menghadiri acara ini.
 
