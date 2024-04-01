Faisal Basri menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024)

Sidang mengagendakan pembuktian pemohon meliputi mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesahan alat bukti tambahan.

Tim hukum Prabowo-Gibran sempat mencecar Faisal Basri tentang argumen tentang kaitan politik gentong babi dengan keunggulan paslon 02. Mereka membandingkan Pemilu 2004 ketika SBY bisa mengalahkan Megawati yang merupakan petahana dan Jokowi yang mengalahkan Prabowo di Pemilu 2014.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

