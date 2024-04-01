...

Nilai Bansos untuk Menangkan Pemilu, Faisal Basri: Beras Kurang 600 Ribu Ton tapi Impor 3 Juta Ton

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Senin 01 April 2024 19:00 WIB
Faisal Basri menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024).
 
Sidang mengagendakan pembuktian pemohon meliputi mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesahan alat bukti tambahan.
 
Faisal Basri menyebut bantuan sosial (bansos) yang disalurkan menjelang Pilpres 2024 adalah ugal-ugalan demi memenangkan Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
 
Ia mencotohkan kebijakan impor beras pada 2023 yang dinilai janggal. Faisal Basri memaparkan bahwa Indonesia saat itu hanya mengalami kekurangan produksi beras sekitar 600-an ribu ton. Namun, pemerintah justru mengimpor sekitar 3 juta ton beras.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

