Pasca banjir dan intensitas hujan yang tinggi membuat kasus DBD di Grobogan, Jawa Tengah meningkat tajam. Ratusan pasien harus menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 6 pasien anak-anak meninggal.

Kasus DBD kali ini berbeda dengan kasus DBD biasanya, dimana penderita bisa mengalami DBD varian 3 dengan gejala dengue shock syndrom atau dss yang merupakan komplikasi DBD hingga berakibat kematian.

Dinkes Grobogan telah memberikan penyuluhan ke seluruh warga dan fogging di tempat-tempat endemis DBD.

Kontributor: Rustaman Nusantara

