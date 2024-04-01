...

Pasca Banjir Kasus DBD Meningkat Tajam di Grobogan, 6 Anak Meninggal

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Senin 01 April 2024 19:40 WIB
Pasca banjir dan intensitas hujan yang tinggi membuat kasus DBD di Grobogan, Jawa Tengah meningkat tajam. Ratusan pasien harus menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 6 pasien anak-anak meninggal.
 
Kasus DBD kali ini berbeda dengan kasus DBD biasanya, dimana penderita bisa mengalami DBD varian 3 dengan gejala dengue shock syndrom atau dss yang merupakan komplikasi DBD hingga berakibat kematian.
 
Dinkes Grobogan telah memberikan penyuluhan ke seluruh warga dan fogging di tempat-tempat endemis DBD.
 
Kontributor: Rustaman Nusantara

(fru)

