Inilah Masjid At Taqwa yang berada di Dusun Kauman, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Masjid At Taqwa ini merupakan salah satu masjid peninggalan kerajaan Demak. Jika dilihat dari luar tak banyak perbedaan dengan masjid-masjid peninggalan masa lalu.

Uniknya, masjid ini memiliki tangga di ruangan tengah dengan joglo di bagian atapnya. Selain itu terdapat empat pilar juga yang terbuat dari kayu jati. Hal tersebut menandakan kentalnya nuansa klasik ala kerajaan Demak.

Pada bulan Ramadan, masjid ini kerap dikunjungi warga untuk beribadah.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Akira AW

