Keramaian terlihat di salah satu toko oleh-oleh khas Jember di Jalan Trunojoyo. Pembeli memburu makanan dan kue khas Jember guna dibawa pulang kampung. Pembeli merasa kurang lengkap jika mudik ke kampung halaman tanpa oleh-oleh.

Pemilik toko mengaku terdapak kenaikan penjualan jelang lebaran ini. Kenaikan mencapai 20% ketimbang hari biasa. Pembeli umumnya memburu suwar-suwir, prol tape dan kedelai edamame khas Jember.

Reporter: Bambang Sugiarto

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

