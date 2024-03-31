...

Mendekat Lebaran, Pemudik Mulai Borong Oleh-Oleh di Jember

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 20:00 WIB
Keramaian terlihat di salah satu toko oleh-oleh khas Jember di Jalan Trunojoyo. Pembeli memburu makanan dan kue khas Jember guna dibawa pulang kampung. Pembeli merasa kurang lengkap jika mudik ke kampung halaman tanpa oleh-oleh.
 
Pemilik toko mengaku terdapak kenaikan penjualan jelang lebaran ini. Kenaikan mencapai 20% ketimbang hari biasa. Pembeli umumnya memburu suwar-suwir, prol tape dan kedelai edamame khas Jember.
 
Reporter: Bambang Sugiarto
Produser: Reza Ramadhan

