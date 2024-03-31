...

Keluarga Kira Eks Casis Bintara TNI AL di Nias Sedang Tugas, Ternyata Tewas Dibunuh 1 Tahun Lalu

Iman Jaya Lase, Jurnalis · Minggu 31 Maret 2024 18:31 WIB
Keluarga Iwan Sutrisman Telaumbanua (22), mantan casis Bintara TNI AL Gelombang 2 Tahun 2022 tak bisa menahan tangis. Anaknya yang dikira sedang melaksanakan tugas di TNI AL rupanya telah tewas dibunuh oleh personil Pomal Lanal Nias pada 24 Desember 2022 lalu.
 
Awalnya korban setelah dinyatakan gagal seleksi bintara melalui Lanal Nias langsung dibawa ke Padang oleh oknum TNI AL Nias Serda Adam Aryan Marsal. Ia menjajikan kelulusan dan membayar imbalan sebesar Rp200 juta. 
 
Korban bersama Serda Adam lalu ke Lantamal II Padang untuk melamar sebagai bintara. Sejak saat itu korban tidak bisa dihubungi oleh kedua orang tuanya. Sementara Serda Adam terus meyakinkan kedua orang tua bahwa korban sedang ikut pendidikan bintara dan terus meminta uang dengan bervariasi jumlahnya.
 
Pelaku sempat mengirimkan foto mengenakan baju dinas TNI AL untuk meyakinkan kedua orangtua korban bahwa anak mereka telah lulus seleksi. Serda Adam mengakui bersama satu rekannya bernama Alvin membunuh korban dengan cara ditusuk dibagian perut dan jasadnya dibuang ke jurang.
 
Reporter: Iman Jaya Lase
Produser: Reza Ramadhan

