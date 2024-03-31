Ratusan jemaat Katolik menghadiri kebaktian paskah, Minggu (31/3). Lokasi di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Sepanjang area luar trotoar gereja dipasang tali pembatas. Sejumlah polisi juga berjaga di Jalan Katedral, Kelurahan Pasar Baru.

Acara dipimpin langsung Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo. Kebaktian paskah di Gereja Katolik Katedral ini dilaksanakan sebanyak empat sesi. Yakni pukul 06.00 WIB, pukul 08.30 WIB, pukul 11.00 WIB dan pukul 17.00 WIB.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Akira AW

(fru)

