Sejumlah rumah warga di Kelurahan Cikiwul, Bantargebang, Bekasi mengalami kerusakan ringan. Kerusakan tersebut berupa adanya retakan di sejumlah titik pada dinding rumah.

Hal itu ditimbulkan dari getaran saat ledakan gudang amunisi terjadi, Sabtu (30/3). Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena masih khawatir akibat peristiwa itu.

Reporter: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: Akira AW

(fru)

