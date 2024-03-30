H-11 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Terminal Kampung Rambutan masih terpantau sepi pada Sabtu (30/3/2024) siang. Berdasarkan pantauan MNC Portal, pemberangkatan penumpang dari Terminal Rambutan hingga pukul 14.00 WIB masih terpantau normal.

Jika melihat kebiasaan arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, biasanya sudah ada 300-orang yang mudik menjelang Idul Fitri. Situasi lengang dan sepinya pemudik terlihat dari banyaknya bus di sepanjang lapangan parker, dan hanya ada 3-5 orang di ruang tunggu keberangkatan.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News