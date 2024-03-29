...

Mengintip Keseruan Buka Puasa Bersama di Sejumlah Negara

Kevin Pakan, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 10:00 WIB
Warga antusias menghadiri acara buka puasa massal di Kairo Utara, Mesir. Siapa sangka acara besar ini awalnya hanya dihadiri lima orang. Semua makanan yang disajikan dalam acara ini disediakan untuk warga secara gratis.
 
Di Myanmar, warga antre untuk mendapatkan sup haleem yang disajikan dalam acara buka puasa bersama. Sup ini merupakan hidangan khas Timur Tengah dan Asia Selatan.
 
Sementara di Pakistan, ribuan orang menghadiri acara buka puasa bersama di sebuah masjid di Karachi. Makanan yang disajikan dibiayai oleh masyarakat sekitar, termasuk para pemilik toko.
 
Host: Kevin Pakan 

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

