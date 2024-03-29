Warga antusias menghadiri acara buka puasa massal di Kairo Utara, Mesir. Siapa sangka acara besar ini awalnya hanya dihadiri lima orang. Semua makanan yang disajikan dalam acara ini disediakan untuk warga secara gratis.

Di Myanmar, warga antre untuk mendapatkan sup haleem yang disajikan dalam acara buka puasa bersama. Sup ini merupakan hidangan khas Timur Tengah dan Asia Selatan.

Sementara di Pakistan, ribuan orang menghadiri acara buka puasa bersama di sebuah masjid di Karachi. Makanan yang disajikan dibiayai oleh masyarakat sekitar, termasuk para pemilik toko.

