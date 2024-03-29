...

Mini Album NCT Dream Pecahkan Rekor

Kevin Pakan, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 08:00 WIB
A A A
Boygroup KPop di bawah bendera SM Entertainment, NCT Dream, baru-baru ini merilis mini album terbarunya. Album ini pun langsung mencetak rekor tak lama setelah dirilis.
 
Mini album NCT Dream yang bertajuk Dreamscape berhasil memperoleh penjualan hingga 1,32 juta kopi di hari pertama penjualan. 
 
Perolehan inipun melampaui rekor penjualan album NCT Dream sebelumnya yakni ISTJ yang mencatat penjualan 1,16 juta kopi.
 
Dreamscape juga menduduki puncak beberapa tangga album harian, seperti Hanteo Chart, Circle Chart dan Yes24.
 
Perlu diketahui, mini album Dreamscape berisi 6 lagu baru dan lagu berjudul Smoothie dipilih sebagai lagu utama dalam mini album ini.
 
Host: Kevin Pakan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini