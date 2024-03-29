Boygroup KPop di bawah bendera SM Entertainment, NCT Dream, baru-baru ini merilis mini album terbarunya. Album ini pun langsung mencetak rekor tak lama setelah dirilis.

Mini album NCT Dream yang bertajuk Dreamscape berhasil memperoleh penjualan hingga 1,32 juta kopi di hari pertama penjualan.

Perolehan inipun melampaui rekor penjualan album NCT Dream sebelumnya yakni ISTJ yang mencatat penjualan 1,16 juta kopi.

Dreamscape juga menduduki puncak beberapa tangga album harian, seperti Hanteo Chart, Circle Chart dan Yes24.

Perlu diketahui, mini album Dreamscape berisi 6 lagu baru dan lagu berjudul Smoothie dipilih sebagai lagu utama dalam mini album ini.

Host: Kevin Pakan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News