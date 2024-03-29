...

Cari Kangkung, Petani Hilang Diduga Diseret Buaya di Pesisir Selatan Sumbar

Budi Sunandar, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 22:02 WIB
Seorang petani hilang diduga diseret buaya muara saat mencari kangkung di Sungai Muaro Sakai di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Tim gabungan melakukan pencarian dengan melakukan pembersihan dan penyisiran disekitar muara sungai.
 
Permukaan sungai yang dipenuhi rawa eceng gondok dan kangkung menyulitkan petugas dalam melakukan pencarian. Petugas menemukan seekor buaya muara sepanjang 5 meter yang berada disekitar muara sungai yang diduga menyeret korban.
 
Kontributor: Budi Sunandar

(mhd)

