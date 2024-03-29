...

Menko Polhukam Tinjau Ibadah Jumat Agung di GPIB Immanuel, Jakarta Pusat

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 21:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto memastikan ibadah Tri Hari Suci Paskah berjalan aman. Hal itu ia ungkap saat meninjau pelaksanaan Tri Hari Suci Paskah di GPIB Imannuel, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (29/3/2024) siang.
 
Hadi menjelaskan, pengamanan sebelum Minggu Paskah dilakukan dengan dua cara, yakni terbuka dan tertutup. Untuk memastikan kelancaran ibadah, Hadi menegaskan telah berkoordinasi dengan lembaga dan stakeholder terkait.
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

