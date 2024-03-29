...

Viral Bule Amerika Diduga Culik Anak di Kuta Bali

Indira Arri, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 10:54 WIB
A A A
Seorang WNA asal Amerika berinisial DCB (33) diduga melakukan percobaan penculikan terhadap anak di bawah umur di Kuta, Bali. Peristiwa yang terjadi pada Senin (25/3/2024) lalu.
 
Kejadian terjadi korban bersama sepupunya pergi ke warung melewati rumah pelaku. Pelaku mengajak ngobrol, namun korban tak menggubris. 
 
Tiba-tiba pelaku menarik korban dan menggendong membawa ke rumahnya dan mengunci pagar rumah. Pelaku sempat mengambil pisau dapur.
 
Karena takut korban berteriak dan diselamatkan oleh pihak keluarga. Polisi tengah mendalami motif pelaku.
 
Reporter: Indira Arri
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

