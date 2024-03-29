Kebakaran Melanda rumah mewah tiga lantai yang berada di Jl Rajawali Selatan, Sawah Besar pada Kamis (28/3/2024) malam.

Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api kian mengganas. Sebanyak 18 unit mobil Damkar diterjunkan ke lokasi untuk padamkan api.

Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu ruangan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Namun, kerugian yang diderita mencapai miliaran rupiah.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

