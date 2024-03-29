Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengaku akan memanggil sejumlah instansi yakni untuk mengindentifikasi proses pengiriman program magang mahasiswa atau Ferien Job ke Jerman.

Pemerintah akan mengambil langkah terhadap 1.900 mahasiswa Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok magang.

Hadi pun menuturkan total ada 32 universitas yang mengirimkan mahasiswanya ke Jerman melalui program Ferien Job. Saat ini ada sudah lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

