Menko Polhukam Ungkap 1.900 Mahasiswa Indonesia Jadi Korban TPPO Modus Magang di Jerman

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 09:30 WIB
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengaku akan memanggil sejumlah instansi yakni untuk mengindentifikasi proses pengiriman program magang mahasiswa atau Ferien Job ke Jerman.
 
Pemerintah akan mengambil langkah terhadap 1.900 mahasiswa Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok magang.
 
Hadi pun menuturkan total ada 32 universitas yang mengirimkan mahasiswanya ke Jerman melalui program Ferien Job. Saat ini ada sudah lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

