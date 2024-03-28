...

Rilis Official Trailer, Series Pay Later Vision+ Siap Menghibur Penonton di Layar Kaca!

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 15:07 WIB
A A A
JAKARTA - Vision+ baru saja merilis official trailer untuk series terbaru berjudul Pay Later pada Selasa (26/3/2024). Trailer tersebut memberikan gambaran yang menarik tentang kisah yang akan dihadirkan dengan menyoroti permasalahan hutang online yang dihadapi oleh tokoh utama, Tika, yang diperankan oleh Amanda Manopo.
 
Dalam trailer ini, penonton disuguhkan dengan kilas balik kehidupan Tika, seorang karyawan yang terperangkap dalam jerat hutang akibat kebiasaannya menggunakan sistem paylater untuk berbelanja secara impulsif. Mimpi buruk bagi Tika karena harus berurusan dengan para penagih hutang.
 
Namun, twist cerita yang menarik datang ketika Tika dihadapi keputusan yang sulit di hidupnya, Tika memasuki dunia yang sama sekali baru yang penuh dengan kejutan, intrik, dan mungkin saja jadi potensi untuk menemukan cinta.
 
Series Pay Later sangat menjanjikan untuk menjadi perpaduan yang segar antara drama, komedi, dan romansa. Dengan sentuhan humor yang cerdas dan konflik antara karakter-karakter yang kompleks.
 
Series ini diyakini akan menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton. Tidak hanya itu, tema yang diangkat tentang fenomena hutang online juga memberikan cerminan yang relevan terhadap realitas keuangan modern yang dihadapi oleh banyak orang.
 
Nantikan series Pay Later dengan komedi yang segar dan drama yang mendalam, siap mengambil hati penonton mulai 29 Maret 2024!
 
Unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silahkan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00.
 
#originalseries #visionplus #PayLater

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini