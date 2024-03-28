JAKARTA - Vision+ baru saja merilis official trailer untuk series terbaru berjudul Pay Later pada Selasa (26/3/2024). Trailer tersebut memberikan gambaran yang menarik tentang kisah yang akan dihadirkan dengan menyoroti permasalahan hutang online yang dihadapi oleh tokoh utama, Tika, yang diperankan oleh Amanda Manopo.

Dalam trailer ini, penonton disuguhkan dengan kilas balik kehidupan Tika, seorang karyawan yang terperangkap dalam jerat hutang akibat kebiasaannya menggunakan sistem paylater untuk berbelanja secara impulsif. Mimpi buruk bagi Tika karena harus berurusan dengan para penagih hutang.

Namun, twist cerita yang menarik datang ketika Tika dihadapi keputusan yang sulit di hidupnya, Tika memasuki dunia yang sama sekali baru yang penuh dengan kejutan, intrik, dan mungkin saja jadi potensi untuk menemukan cinta.

Series Pay Later sangat menjanjikan untuk menjadi perpaduan yang segar antara drama, komedi, dan romansa. Dengan sentuhan humor yang cerdas dan konflik antara karakter-karakter yang kompleks.

Series ini diyakini akan menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton. Tidak hanya itu, tema yang diangkat tentang fenomena hutang online juga memberikan cerminan yang relevan terhadap realitas keuangan modern yang dihadapi oleh banyak orang.

Nantikan series Pay Later dengan komedi yang segar dan drama yang mendalam, siap mengambil hati penonton mulai 29 Maret 2024!

