Film asal Korea Selatan Exhuma berhasil melampaui 10 juta penonton. Exhuma menjadi film pertama di Korae yang berhasil mencapai angka tersebut di tahun 2024. Hal ini sekaligus menjadikan Exhuma film ke 32 yang berhasil melampaui 10 juta penjualan tiket di Korea.

Sebelumnya, Exhuma juga berhasil melampaui 6 juta penonton dalam 11 hari. Ini satu hari lebih cepat dari film terlaris tahun 2022, The Old Thru.

Exhuma sendiri mengisahkan tentang dua pengusir setan yang diperankan oleh Kim Go-eun dan Lee Do-hyun. Film ini menampilkan berbagai kejadian supernatural aneh yang menimpa keluarga yang tinggal di Los Angeles.

