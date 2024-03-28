...

Polemik Kontrak Fantastis Blackpink

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 11:00 WIB
Agensi YG Entertainment menambah laporan bahwa mereka menghabiskan Rp473 miliar untuk perpanjangan kontrak girl band Blackpink. YG Entertainment telah menyatakan jumlah untuk aset tak berwujud tahun lalu senilai Rp473 miliar.
 
Tahun lalu YG Entertainment telah mendapatkan perpanjangan kontrak Blackpink untuk aktivitas grup setelah proses negosiasi selama berbulan-bulan. Namun, YG Entertainment membantah bahwa semua dana digunakan untuk tujuan tersebut.
 
Diketahui, awal bulan ini Blackpink baru resmi bergabung dengan Billions Club Sportify.
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

