Agensi YG Entertainment menambah laporan bahwa mereka menghabiskan Rp473 miliar untuk perpanjangan kontrak girl band Blackpink. YG Entertainment telah menyatakan jumlah untuk aset tak berwujud tahun lalu senilai Rp473 miliar.

Tahun lalu YG Entertainment telah mendapatkan perpanjangan kontrak Blackpink untuk aktivitas grup setelah proses negosiasi selama berbulan-bulan. Namun, YG Entertainment membantah bahwa semua dana digunakan untuk tujuan tersebut.

Diketahui, awal bulan ini Blackpink baru resmi bergabung dengan Billions Club Sportify.

Tim Liputan

(fru)

