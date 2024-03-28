Kepala BNPB mendatangi korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat(28/3). BNPB mengungkapkan korban longsor akan direlokasi karena tempat tinggal korban longsor sudah tidak layak dihuni.

Rumah yang rusak berat akan diberikan uang Rp60 juta, bantuan dana siap pakai juga akan diberikan bertahap kepada korban longsor. Data dari BPBD, jumlah pengungsi terus bertambah mencapai 527 jiwa dari 142 kk.

Kontributor: Yuwono Wahyu

