Nama Helena Lim kini tengah menjadi perbincangan publik. Bukan karena prestasi, tapi tersangkut kasus dugaan korupsi.

Helena Lim dikenal sebagai crazy rich karena mempunyai rumah supermewah seluas 1.000 meter di Pantai Indah Kapuk, Jakarta utara. Selain itu, Helena juga diketahui gemar mengoleksi barang-barang mewah. Selain pebisnis, Helena juga dikenal sebagai model dan penyanyi.

Namun sejak terseret kasus dugaan korupsi timah, sejumlah media sosial miliknya mendadak menghilang dari dunia maya.

Tim Liputan iNews

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News