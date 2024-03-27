...

Ribuan Demonstran Berkumpul di Dekat Kedutaan Israel selama 3 Hari Berturut-turut

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 20:30 WIB
A A A
Pasukan keamanan Yordania membubarkan demonstran yang marah dan mencoba mencapai kedutaan Israel di Amman, Selasa (26/3) malam. Ribuan demonstran berkumpul di lebih dari satu lokasi di dekat kedutaan selama tiga hari berturut-turut.
 
Para aktivis menyebutnya sebagai pengepungan kedutaan, sebagai respons terhadap perang Israel di Gaza. Pasukan keamanan menangkap sejumlah demonstran, termasuk setidaknya satu perempuan.
 
Pengunjuk rasa menuntut pemerintah Yordania hentikan segala bentuk normalisasi dengan Israel dan membatalkan semua perjanjian, terutama perjanjian perdamaian Wadi Araba Yordania-Israel.
 
Para aktivis juga menuntut diakhirinya jembatan darat yang mengangkut barang dari negara-negara Teluk ke Israel. Aparat keamanan mencegah sejumlah fotografer dan juru kamera merekam penangkapan demonstran.
 
Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan segera semua orang yang ditangkap.

