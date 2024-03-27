Menkopolhukam Hadi Tjahjanto berkunjung ke Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (27/3). Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan KH Abdul Hakim Mahfudz di Ndalem Kasepuhan, Hadi Tjahjanto kemudian berziarah ke makam Gus Dur.

Hadi Tjahjanto mengaku sengaja berkunjung untuk menemui para tokoh di berbagai daerah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Terkait dengan adanya proses persidangan gugatan hasil pemilu di MK, Hadi memastikan situasinya. akan tetap aman.

Kontributor: Mukhtar Bagus

(fru)

