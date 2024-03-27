Wapres Ma’ruf Amin merespon kabar 5 jemaah umrah asal Indonesia ditangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi. Wapres memastikan saat ini pihak KJRI di Arab Saudi telah memberikan bantuan advokasi bagi 5 jemaah umrah Indonesia yang ditangkap.

Wapres meminta agar Kemenag bekerjasama dengan asosiasi umrah maupun travel untuk memberikan edukasi kepada jemaah yang akan berangkat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Reporter: Binti Mufarida

