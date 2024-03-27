...

Kericuhan Terjadi dalam Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 14:09 WIB
Aksi unjuk rasa di Patung Kuda Monas Jakarta Pusat yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh pada Rabu (27/3/2024). 
 
Menurut pengamatan MNC Portal di lokasi, kericuhan dimulai dari saling ejek dari masing-masing mobil orasi. Massa aksi yang berada di Patung Kuda Monas saling mengejek satu sama lain dan menyebut massa lainnya adalah massa bayaran.
 
Aksi saling ejek antar kedua massa tersebut berujung ricuh dan saling lempar batu. Kericuhan mereda ketika anggota kepolisian meminta massa untuk tidak terprovokasi dan kembali ke lokasi demonstrasi nya masing-masing.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

