Aksi unjuk rasa di Patung Kuda Monas Jakarta Pusat yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh pada Rabu (27/3/2024).

Menurut pengamatan MNC Portal di lokasi, kericuhan dimulai dari saling ejek dari masing-masing mobil orasi. Massa aksi yang berada di Patung Kuda Monas saling mengejek satu sama lain dan menyebut massa lainnya adalah massa bayaran.

Aksi saling ejek antar kedua massa tersebut berujung ricuh dan saling lempar batu. Kericuhan mereda ketika anggota kepolisian meminta massa untuk tidak terprovokasi dan kembali ke lokasi demonstrasi nya masing-masing.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News